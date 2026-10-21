¡Ya puedes ver el vídeo del XX Encuentro de Empresarios en Positivo Metafuturo Impulsa con Jordi Sevilla!

El Auditorium de Palma ha acogido este miércoles el XX Encuentro de Empresarios en Positivo METAFUTURO IMPULSA, organizado por Onda Cero y CaixaBank, en el que ha participado el economista y exministro socialista Jordi Sevilla.

En esta nueva edición, Jordi Sevilla ha ofrecido la conferencia 'Momento España', en la que ha criticado la gestión de la emergencia habitacional en el país y ha cargado contra los dos partidos mayoritarios, PSOE y PP, por su incapacidad de llegar a acuerdos en esta materia. Sevilla ha empezando su charla hablando de la DANA y de los riesgos climáticos, cuya gestión "exige colaboración de todas las administraciones". En este sentido, Sevilla ha hecho hincapié en su principal tesis: “Estamos haciendo frente a problemas que nos son de izquierdas o de derechas”.

Preguntado por los casos vinculados al expresidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, Sevilla ha asegurado que "ha hecho cosas que no debería hacer y no era consciente de que no debería hacerlas".

Asimismo, el foro ha estado centrado en tres asuntos principales: la subida de costes, la crisis de la vivienda y la capacidad de transformación de las empresas, como han detallado Francisco Martorell, presidente de ASIMA, y Germán Pérez, gerente de Ilia ETL Global, durante una mesa redonda.

Por otro lado, han participado Maria Antonia Sansó, directora general de Empresa del Govern, Mercedes Celeste, teniente de alcalde de Hacienda del Ayuntamiento de Palma, y Rafael Bosch, conseller de Hacienda del Consell de Mallorca, que han puesto sobre la mesa la importancia de acompañar especialmente a los autónomos, teniendo en cuenta desafíos como la simplificación administrativa.

El foro Metafuturo Impulsa ha vuelto a convertir a Palma en punto de encuentro para hablar de economía, empresa y futuro.