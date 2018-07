Educación negociará con los sindicatos los servicios mínimos de la huelga

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades negociará la próxima semana los servicios mínimos del paro indefinido con los sindicatos de la enseñanza pública y concertada que forman parte del comité de huelga, excepto la Asamblea de Docentes.



La consellera de Educación, Joana Maria Camps, ha dicho en una rueda de prensa tras la reunión de la Mesa Sectorial que los servicios mínimos serán negociados una vez que se ha decidido acatar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares que declaró ilegales los que estableció el Govern durante las tres semanas que duró la huelga indefinida de docentes el pasado curso.



La Asamblea de Docentes ha convocado para el 15 de septiembre una jornada de paro de la educación, en el marco de la huelga indefinida que comenzó en septiembre del año pasado.



Camps ha afirmado que no se ha convocado a la Asamblea de Docentes para negociar los servicios mínimos porque ellos marcaron en la convocatoria de paro unas fechas concretas que finalizaron el 30 de diciembre de 2013, y los sindicatos -STEI-i y CCOO- han sido los únicos que especificaron el carácter indefinido de la huelga.



La consellera ha detallado que la instancia registrada por Asamblea de Docentes es "ambigua" y terminó el pasado año.



"Es cierto que después de un mes dijeron: 'Entiéndase indefinida', pero claro, las convocatorias de huelga son algo formal, se vulneran derechos de otras personas, entonces tiene que estar muy claro, diez días antes se tiene que convocar, avisar y en la convocatoria del 4 y 5 de septiembre (de 2013) marca días muy concretos", ha señalado Camps.



En opinión de la Conselleria la convocatoria de estas fechas concretas por parte de la Asamblea "no tiene una finalidad de huelga indefinida". "Esto es lo que entendemos, salvo que otra persona jurídicamente entienda otra cosa diferente", ha manifestado Camps.



No obstante, el secretario general del STEI-i, Biel Caldentey, ha asegurado en declaraciones a la prensa que los sindicatos han expresado su disconformidad con la exclusión de la Asamblea de Docentes en la negociación de los servicios mínimos de la huelga.



"Hemos dicho que para nosotros está la Asamblea de Docentes, que tiene también una huelga indefinida convocada, deberá ser también convocada para negociar los servicios mínimos. No entramos en esta guerra, queremos que las cuestiones del comité de huelga sean siempre en el ámbito del comité de huelga", ha precisado Caldentery.



En la mesa sectorial no se ha abordado ningún asunto relacionado con el decreto de tratamiento integrado de lenguas (TIL), ha confesado el líder sindical, ya que ambas partes mantienen las mismas posturas.



En lo que se ha avanzado es en "la voluntad" de llegar a un acuerdo a principios de octubre sobre las condiciones sociolaborales de los docentes.



En este sentido, Caldentey ha manifestado que la Conselleria se ha comprometido a entregar el próximo miércoles, en la siguiente mesa sectorial, un documento que recoja las propuestas de cada uno de los sindicatos en este sentido.



La Conselleria ha expresado su disposición a negociar con el departamento autonómico de Hacienda "partidas presupuestarias que puedan dar credibilidad y realidad a todas una serie de condiciones sociolaborales", ha añadido.



En este sentido, Camps ha indicado que se analiza cómo descongelar los sueldos de los funcionarios y llegar a acuerdos en los de interinos y los complementos económicos y de antigüedad, entre otras condiciones.



La Administración estudiará también la posibilidad de revertir los recortes de las plantillas para el próximo curso, para el que se han incrementado ya en 200 los trabajadores del sistema educativo balear.