Los docentes de Mallorca irán a la huelga este viernes y se concentrarán frente a la sede de la Felib

Cabe destacar que el 11 de este mes se realizarán jornadas de huelga en Ibiza y Formentera mientras que aún está por determinar una fecha en Menorca a la espera de la celebración de una asamblea.

La Asamblea de Docentes ha señalado que se ha decidido activar la huelga en los citados días, con el fin de "decir no a la política educativa del Govern". Estos dos días de protesta tienen la "suficiente significación" para los docentes de las cuatro islas, dado que, por un lado, el día 8 de noviembre se reúne la asamblea de alcaldes de Mallorca para tratar, entre otros temas, el Tratamiento Integrado de Lenguas (TIL). Ante este hecho, ha considerado que "se debe actuar y hacer visible nuestra lucha para hacer oír nuestra voz".

Por otro lado, el 11 de noviembre empieza a evaluarse la aplicación del TIL y reactivando la huelga en este día se quiere mostrar una vez más su "rechazo y desacuerdo con el modelo educativo que impone el Govern, obviando el parecer de la comunidad educativa".

"Un Ejecutivo autoritario que sigue demostrando que desconoce el significado de la palabra consenso", ha censurado la Asamblea de Docentes de Baleares, que ha indicado que con estas jornadas de huelga también se pretende mostrar su rechazo por la nueva situación de los directores expedientados de Maó por negarse a aplicar el TIL.

De este modo, ha estimado que la nueva recalificación de su falta "no es más que un claro intento de dilatar la resolución de los expedientes, puesto que implica volver a empezar de nuevo con todo el proceso y responder a nuevas acusaciones que no aparecían inicialmente".

Por esta razón, la Asamblea de Docente ha exigido la retirada de los expedientes "ya", al tiempo que ha aclarado que la decisión de hacer una primera convocatoria opcional entre dos días responde a la realidad de que el diálogo y el consenso son una "prioridad en la coordinación entre las islas".

"No olvidamos que los motivos particulares de cada isla no dejan de ser, por el hecho de ser particulares, motivos que afectan a todo el colectivo", ha recalcado, al tiempo que ha advertido que los dos días de huelga son sólo el inicio de lo que puede ser un "goteo constante a lo largo de todo el curso si la Conselleria de Educación no rectifica y abre de nuevo las negociaciones con los comités de huelga".

En esta línea, ha apuntado que "no hemos parado, ni pararemos, ya que el esfuerzo de todos en esta lucha continúa", teniendo en cuenta que el conflicto iniciado a principios de curso con la huelga indefinida sigue abierto en todos sus puntos.

Así, ha reprobado que la Conselleria dirigida por Joana Maria Camps "no ha sido capaz de atender ninguna de las 10 reivindicaciones que los docentes presentamos a principios de agosto, más bien al contrario, porque su actitud los pone en evidencia cada vez más".

Finalmente, la Asamblea de Docentes de Baleares ha apuntado que las últimas novedades sobre los expedientes a los directores "nos demuestran a qué se refería el secretario autonómico de Educación, Guillem Estarellas, cuando en las negociaciones charlaba de dar celeridad a los expedientes". "Ésta es una prueba más de su poca voluntad de entendimiento", ha sentenciado.

Por su parte, el Govern, preguntado por esta huelga, mostró su "total respeto", si bien incidió en que "continúa la negociación" entre la Conselleria y el sector y que ésta continuará "el tiempo que haga falta", manifestó la portavoz, Núria Riera, la semana pasada.