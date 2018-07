Los docentes cifran el seguimiento en el 58,7 % frente al 19,1 % del Govern

La educación de Mallorca y Formentera ha vivido, este lunes, una nueva jornada de huelga de docentes, quienes han cifrado el seguimiento en el 55 % frente al 19,1 % del Govern, mientras unas 1.500 personas se han concentrado ante el Consolat de Mar en contra de las políticas educativas.



Previo a la protesta frente a la sede de la presidencia del Govern, los docentes han protagonizado otras tres concentraciones en Palma, a la que han acudido entre 200 y 400 personas, según datos de la Delegación del Gobierno en Baleares.



La más multitudinaria ha sido la del Consolat de Mar, donde han llegado a reunirse unas 1.500 personas, según los datos oficiales, la mayoría docentes, que han pedido la dimisión del presidente del Govern, José Ramón Bauzá, y la consellera de Educación, Joana Maria Camps.



Los manifestantes han acudido ataviados con la característica camiseta verde reivindicativa y han coreado varias consignas, entre ellas: "Bauzá dimisión", "consellera dimisión" y "mentirosa", en alusión a Camps.



"SOS Educación, stop represión", escrito en catalán y en un gran cartel verde, ha presidido la protesta frente a la sede del ejecutivo balear, así como diversos carteles, muchos de los cuales, aludían a "Queremos un curso normal" y "No al TIL".



El lunes a mediodía la Asamblea de Docentes, convocante de la huelga, y los sindicatos STEI-i, CCOO y UGT, que han secundado el paro, han cifrado el seguimiento en la pública el 55 % en Mallorca y en el 38 % en Formentera, ya que ni Menorca ni Ibiza han participado.



No obstante, la asamblea ha aumentado el seguimiento a última hora de la tarde hasta el 58,7 %, y ha señalado que ha habido profesores en paro en 113 centros.



Uno de los portavoces de la Asamblea de Docentes, Iñaki Aicart, ha valorado esta cifra como "muy buena" teniendo en cuenta "la campaña que ha habido en contra de esta nueva jornada de huelga", que no ha secundado la Federación de Padres y Madres de Alumnos, Fapa Baleares.



"Entendemos la postura de los padres de que estén cansados, de que no vean la huelga como la postura más válida desde su punto de vista, nosotros somos trabajadores y la huelga es nuestra herramienta para defender nuestros derechos laborales", ha defendido Aircart en declaraciones a la prensa durante la concentración ante el Consolat.



Por su parte, el secretario autonómico de Educación, Cultura y Universidades, Guillem Estarellas, ha cifrado en una rueda de prensa en la Conselleria en un 11,6 % el seguimiento de la huelga de profesores en la pública (19,2 %) y la concertada (2,7 %).



"El 88,4 % avala la política que está desarrollando" el Govern en materia de enseñanza, ha destacado Estarellas, que ha subrayado que estas cifras proceden de los directores y secretario de colegios e institutos, por lo que han instado a los convocantes a explicar las diferencias entre sus datos y los oficiales.



Las diferencias entre la Conselleria de Educación y los docentes han estado presentes durante la concentración; así, Aicart ha reivindicado que "un año después de la huelga indefinida" las condiciones del sistema educativo son "peores".



Ha responsabilizado al departamento autonómico de que este curso no haya empezado con normalidad, ya que no intenta negociar "de ninguna de las maneras" de forma "honesta con toda la comunidad educativa".



El otro portavoz de asamblea, Guillem Barceló, ha pedido una vez más la dimisión de Camps y que, en el caso de que haya una posibilidad de negociación, se realice con otro equipo al frente del departamento autonómico.



"Cada vez que la consellera abre la boca es para decir una mentira", ha afirmado Barceló, ante lo que los manifestantes han coreado "mentirosa".



Los docentes han advertido que "el siguiente paso es aguantar hasta el final", pero como estrategia de protesta este año, han decidido "no hablar tanto del TIL", ya que ahora se centrarán en que las reivindicaciones del año pasado siguen sin ser atendidas.



En este sentido, Aicart ha recordado que si el conflicto educativo continúa los docentes retomarán la huelga indefinida partir de abril.



El PP y PSIB se han referido también a la huelga; mientras para los populares el seguimiento supone que "los partidos de izquierdas han fracasado en su cruzada contra el trilingüismo en Baleares", los socialistas han acusado a Bauzá de "bajeza moral" por condenar a la comunidad educativa a seguir con el conflicto.