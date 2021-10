Xavi Calm " un punto en casa es poco y toca ganarlos fuera "

El Baleares quiere conseguir la victoria ante UE Costa Brava Llagostera tras empatar el pasado domingo en el Estadio Balear. Xavi Calm es consciente que su equipo tiene que reaccionar si quiere seguir con opciones de ascender de forma directa. El técnico del conjunto blanquiazul no podrá contar con Dioni debido a la sanción de dos partidos impuesta por el comité de competición. " El partido del domingo pasado no fue como esperábamos, no estamos contentos y hemos corregido errores durante la semana para reforzar lo que nos gustó y cambiar lo que no nos gustó. El domingo saldremos a sumar los puntos que no conseguimos la pasada semana. Para nosotros un empate en casa es poco y ahora toca ganarlos fuera sabiendo que en esta categoría ganar fuera es difícil, pero no hay miedo y queremos ser mejor que el contrario".

Calm destaca la virtudes de la UE Costa Brava Llagostera y advierte de las acciones a balón parado. " Ellos juegan por dentro, juegan rápido a la espalda y a balón parado. No recuperamos a ningún jugador y se le suma la baja de Dioni sancionado. No es la mejor situación, preferimos tener a todos los jugadores pero la fuerza del equipo pasa a jugar un papel importante y los jugadores lo saben. Son situaciones que se dan durante el campeonato y ahora nos toca remar a los que estamos. Es la primera roja directa de Dioni en su carrera, para mi no lleva fuerza excesiva la acción y hubiese podido sacar solo amarilla, porque hay provocación antes, pero la pelota no está en juego y el árbitro considera que debe ser expulsado. Dioni está arrepentido porque no puede ayudar al equipo y seguro que no volverá a pasar. Los servicios jurídicos del club valorarán si se puede recurrir o no la expulsión. Los empates no nos convencen porque si no hay victoria no hay sensación buena con plenitud pero el rival también juega. Queremos estar a mejor nivel, el lunes fue el peor de toda la temporada, hablamos y los jugadores lo entienden. Es la semana que más toca remar. El colectivo nos dará fuerzas. El empate contra el Linares es un partido que queremos ganar y hacernos fuertes y no ganas, ante tu afición y para la sensación de no ser superiores que es lo que buscábamos. A lo mejor este punto sirve a final de temporada".