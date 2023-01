Vadillo: " Si viniese un club grande me lo pensaría "

Antonio Vadillo deja la puerta abierta después de ampliar contrato hasta 2026. El técnico del Palma Futsal está trabajando muy a gusto en la isla y en todo momento se ha mostrado agradecido por el apoyo de José Tirado y cada uno de los empleados de club, no obstante, tiene la ilusión de dirigir un nuevo proyecto si puede mejorar deportivamente y económicamente. " En un futuro me apetece competir en competiciones internacionales, europeos porque son experiencias bonitas por uno crece mucho. Ahora tengo mucha energía para el trabajo día a día. La selección requiere una edad más avanzada porque las cosas las ves de otra forma con un poco más de tranquilidad, pero no voy a engañarte si tuviese la oportunidad que un club grande estuviese interesado en mi con posibilidades donde crecen tus pretensiones a nivel deportivo y a nivel económico me lo pensaría"

Títulos

El Palma Futsal está en condiciones de optar a un título en todas las competiciones. En liga regular está segundo en la clasificación, en febrero afrontará la copa de España y también cuenta con opciones de la copa del Rey. El club ha conseguido clasificarse por primera vez en su historia para disputar la final four de la Champions League