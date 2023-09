Vadillo en Onda Cero: "He tenido ofertas y el club lo sabe"

Antonio Vadillo quiere seguir en el Palma Futsal aunque ha tenido la posibilidad de abandonar el conjunto mallorquín. El técnico andaluz lleva seis años en el banquillo con un título de Champions al frente del equipo. "He rechazo irme y el club lo sabe. No me he ido porque no se han dado cosas, quiero ganar títulos con el Palma y darle continuidad. Quiero cumplir mi contrato hasta 2026 agrandando mi trayectoria y la del club. Estoy muy contento aquí. Tenemos un nuevo reto con tantos cambios en la plantilla, si un día quedamos séptimo no será un fracaso. Antes nos quitaban jugadores Inter o Pozo, ahora cualquiera".

Siete bajas

Vadillo pone en valor los éxitos del equipo después de ganar la Champions y volver a estar en todas las competiciones con opciones de ganar títulos." No somos consientes de lo que estamos realizando, le damos mucha naturalidad. Jaén ha ganado títulos y casi desciende, Levante ha descendido. después de jugar una final. Nosotros llevamos tres cuatro años ahí y hemos ganado la liga regular. Me gusta poner en valor lo que se hace porque es muy difícil, llevo 25 años en la élite y nos es fácil. Este verano han salido siete jugadores".