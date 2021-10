Vadillo " no hemos estado a nuestro nivel "

El Palma Futsal sufre la primera derrota de la temporada tras caer 4-2 en Córdoba. Los isleños tuvieron ventaja en el marcador pero el conjunto andaluz con 1-2 remontó el marcador. Antonio Vadillo hizo autocrítica consciente de que su equipo no estuvo al nivel esperado. "Estamos mal porque no hemos estado en ningún momento cercanos a nuestro nivel. En la primera parte Córdoba fue superior a nosotros y hemos vivido de ponernos por delante el marcador en los minutos iniciales. Lo mejor fue irnos con empate en el descanso. La segunda parte estuvo más igualada pero ese punto de intensidad que tuvo Córdoba es lo que ha marcado la diferencia en el partido. Nosotros no hemos estado bien ni en ataque ni en defensa, nos faltaba un puntito y no hemos apretado bien y ataque nos ha faltado una marchita más y eso lo ha aprovechado el rival, con Vilela hemos conectado algo pero con Igor no hemos estado nada bien. Hemos tenido opciones del 1-3 , no hemos sabido manejar el partido, hay partidos que hay que jugarlos al otro fútbol sala, ser más compactos y tener un ritmo más concreto.Tenemos margen de mejora y desde ya a pensar en el Levante. Por su parte, Nunes ofreció su versión del partido disputado. El Palma Futsal se avanzó a su equipo al minuto de juego, los andaluces empataron en el catorce para llegar al descanso con 1-1 en el marcador. En la segunda mitad Raúl Campos volvió a avanzar al Palma Futsal a los 23 minutos pero a falta de seis minutos para el final el Córdoba empató, se puso con ventaja en el 36 y sentenció en el 40." Es difícil aceptar la derrota. Reconocemos que no hicimos un buen partido porque como equipo nos faltó presionar. Aunque no estando bien tuvimos ocasiones para ganar, pero el resultado es justo. Tenemos calidad y somos un buen equipo pero no fue nuestro día".

El Palma Futsal llegaba a Córdoba tras golear hace una semana al Barcelona en el Palau Municipal de Son Moix con tres mil espectadores en las gradas que hoy esperaban desde la isla la segunda victoria consecutiva. Los isleños disputarán a finales del próximo mes de febrero la Supercopa de España con Barcelona. Movistar Inter y Pozo Murcia. La sede está por decidir pero los responsables del conjunto mallorquín ya sueñan con conseguir el primer título de su historia.