Toni Nadal " siempre pensé que había que entrenar la capacidad de aguante "

Toni Nadal se emocionó el pasado domingo con la victoria de su sobrino en el abierto de Autralia. El tío de Rafa Nadal recuerda el esfuerzo realizado durante muchos años para seguir compitiendo al máximo nivel, no obstante, el título ante Medvedev que le ha llevado a sumar 21 Grand Slams ha tenido un sabor muy especial por la dificultad del partido y las circunstancias en las que llegada el tenista de Manacor al torneo después de llegar a estar con muletas hace cuatro meses. " Es un título muy importante y trato de llevarlo con normalidad. Cuando el partido se puso complicado me tuve que ir porque me puse nervioso. Rafael se ha acostumbrado a luchar toda la vida y es lo que hizo el domingo. Dese joven se acostumbró a ir al límite y esto es lo que le ha permitido ganar partidos que parecían imposibles. Esto se lleva dentro pero siempre pensé que tenía que entrenar la capacidad que había que entrenar más era la de aguantar dentro de la pista ".

Toni Nadal destaca el nivel de Rafa, Djokovic y Federer que suman 61 Gran Slams en una misma época. " Lo principal es seguir constantemente y la satisfacción es volver verse que ha vuelto a competir. Es una barbaridad e increíble lo que están haciendo estos tres tenistas. Supongo que su planteamiento será ganar Roland Garros porque es factible. Djokovic se tendrá que replantear que hace si quiere jugar en Roland Garros ".