Toni Garau: "Buscaría un entrenador para que el Baleares salve la categoría "

Toni Garau ya se veía venir la situación que atraviesa el Baleares. El expresidente blanquiazul dejó muy clara su opinión sobre Jordí Roger en Onda Cero. " Si Jordi Roger no fue bien la primera vez no va a ir bien la segunda ". El técnico catalán ha decidido junto al club dejar su cargo de entrenador y seguir vinculado como secretario técnico. Garau lamenta que el club haya perdido dos meses de competición con un técnico que no ha sacado rendimiento a la plantilla. " Lo dije y lo repetiría cada semana. Jordi Roger es una persona extraordinaria pero no puedo decir lo mismo como entrenador "

Nuevo entrenador

Garau es partidario que el club contrate un entrenador especialista en salir de los puestos de descenso en lugar de pensar en ascender. Los responsables del club han apostado de forma provisional por David Sierra que estaba ejerciendo de segundo entrenador junto a Jordi Roger. "No hay más entrenadores que los que hay en el mercado. Espero que la dirección deportiva acierte. Yo traería a un entrenador que salve la categoría. Soy un socio más y sé que no me pedirán opinión. Pensaron que Eloy era otra solución "