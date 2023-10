Tomeu Salas señala a la dirección deportiva del Baleares

El Atlético Baleares se hunde tras sumar la séptima derrota consecutiva. El conjunto dirigido por Juanma Barrero ha caído 0-3 en el Estadio Balear y la afición ha pedido la dimisión del secretario técnico del club, Jordi Roger. El exvicepresidente de la entidad, Tomeu Salas, ha reflexionado en voz alta en Onda Cero consciente de la situación que atraviesa el club. "Un punto de veinticuatro con tres goles a favor y dieciocho en contra son los números del Atlético Baleares 2023-24. Poco más que añadir"

Reprocha la actitud de la dirección deportiva

Al Atlético Baleares le rodea un clima de tensión y una corriente de críticas por parte de los dirigentes históricos como los expresidentes, Fernando Crespí o Toni Garau, que han decidido ofrecer su punto de vista sobre la situación del club tras comprobar que está hundido en el fondo de la clasificación.

Tomeu Salas además de ofrecer su opinión ha reprochado el comportamiento de la dirección deportiva con los aficionados presentes en el estadio. "El problema no son los números, si no las sensaciones que transmite el equipo para una mejoría a corto plazo. Quedan pocos optimistas pero me ha llamado mi viejo amigo Bernardo Campins y me ha intentado convencer que en el mercado de invierno pueden traerse refuerzos y salvar la temporada. Creo que hay dos obstáculos insalvables, el primero que creo que en enero llegaremos sin opciones para salvar la categoría, y la otra es si tienen que firmar los refuerzos los mismos que hicieron la plantilla la pasada temporada, con un gran presupuesto y el mejor nueve de la categoría para salvar la categoría en la última jornada. Son los mismos que han planificado la platilla y los que tienen actuaciones chulescas y desafiantes contra los aficionados durante los partidos.

A esta temporada lo único que le pido a la dirección deportiva es educación y que respeten un poco a la aficionado del Atlético Baleares".

Ingo Volckmann ausente

El presidente y propietario del club Ingo Volckmann no ha estado presente en el partido ante el Atlético de Madrid B al encontrarse en Estados Unidos.