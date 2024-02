Tomeu Salas: "Lo del Baleares es esperpéntico por no decir otra palabra más fuerte"

Tomeu Salas critica la gestión deportiva del Atlético Baleares durante el mercado invernal. El expresidente del conjunto blanquiazul ve muy complicada la situación del equipo para salir del descenso después de los últimos acontecimientos. "No acabo de entender las bajas cuando no llegan jugadores, Miguelete es un jugador que hace cosas distintas. Ahora el escenario es que tenemos un entrenador que el domingo pasado dijo que si no venían fichajes el equipo estaba liquidado. Mi pregunta es como entra este señor al vestuario cuando ahora la plantilla es peor que cuando hizo las declaraciones".

No entiende al club

Tomeu Salas es pesimista con la situación del equipo después de analizar lo que está sucediendo durante las últimas semanas con las declaraciones del entrenador y la gestión del mercado por parte del club. "Hablábamos de llegar a enero para reforzar el equipo y ahora es peor que cuando empezó el mercado. No sé si han bajado los brazos y a ver como le dicen a la afición que vaya a sumar o al vestuario cuando le has dicho que no tienen calidad. Es esperpéntico, no lo había visto nunca unas declaraciones imprudentes de un entrenador y pienso que busca el finiquito. El entrenador señaló a jugadores que se han quedado diciendo que estaban verdes".

El Atlético Baleares continúa en puesto de descenso a cuatro puntos de la salvación pendiente de jugar el próximo domingo en la Rosaleda ante el Málaga. La próxima semana recibirá al Antequera en el estadio Balear.