Stankovic: "Lo que hizo Beltrán en el Mallorca fue espectacular"

Jovan Stankovic ha destacado la figura de Bartolomé Beltrán durante su etapa como presidente del Real Mallorca y comunicador de Atresmedia. El exjugador del conjunto isleño vivió el ascenso a primera división y la final de la copa del Rey disputada en Mestalla ante el Barcelona en 1998. "Era una persona muy cercana con los jugadores y la afición. Lo veía en Antena 3 y cuando me enteré de su muerte no me lo podía creer. Recuerdo que el Mallorca necesitaba un cambio y levantar la pasión de la gente. Lo que hizo fue espectacular con su labor social.

Buen Ambiente

Stankovic recuerda el buen ambiente que Beltrán generaba en el club y la pasión que generó en los pueblos. Entre las imágenes que guarda del expresidente está la noche de la final de copa después de fallar el penalti. "Cuando debuté con el Mallorca en la cena después del partido organizó un sorteo con viajes, coches, trajes y relojes, quería que todo el mundo estuviese contento. En el partido a Vigo con el Celta que tenía un equipazo y me dijo que si ganábamos la eliminatoria estaríamos en la final y así fue. La noche que fallé el penalti en la final me abrazó en el vestuario y me dijo que fallan los que tiran penaltis. No voy a olvidar al presidente nunca"

Confía en el Mallorca

Stankovic sigue pendiente del Real Mallorca y lamenta la expulsión de Raíllo aunque confía en conjunto que dirige Javier Aguirre y con la posibilidad de jugar la final de copa. "Expulsa a Raíllo con una falta a favor. Los árbitros han cambiado porque antes te avisaban y hoy no. Hay que trabajar esto con los jugadores. Viendo como juegan como están Almería, Granada y Cádiz el Mallorca no está mal y en la copa veo opciones"