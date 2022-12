Sonia Ledesma: " Estoy muy ilusionada y con muchas ganas "

Sonia Ledesma será recordada por ser la primera mujer en participar en un Dakar. La mallorquina ejerce de logopeda y después de proclamarse campeona de España de regularidad todo terreno en 2019. Junto a Dani Albero le ha llegado la oportunidad de cumplir su sueño. " Estoy muy ilusionada y con muchas ganas, cuando me lo propuso Dani Albero no me lo pensé "

Prueba dura

Sonia Ledesma está mentalizada para las adversidades que puedan surgir a lo largo del Dakar. "Saldremos de madrugada y nos irá amaneciendo. Vamos un poco a la sorpresa aunque mi piloto ha participado en más Dakar. Estaríamos muy contentos con un top 50 "