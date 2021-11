Sete Benavides " la medalla olímpica era lo único que me faltaba"

Sete Benavides consigue la medalla de bronce de los juegos olímpicos de Londres nueve años después por el dopaje del lituano Shuklin. El palista mallorquín recibió el pasado viernes por la noche la notificación de forma oficial por parte del comité olímpico. A pesar del tiempo que ha pasado ha expresado su satisfacción de forma muy natural." Me ha dado mucha alegría porque ha sido como un alivio ya que llevaba mucho tiempo esperándola. El recurso del lituano terminó hace seis meses con los juegos de Tokio de por medio. Hace años que llevaba esperando la confirmación porque la medalla olímpica era lo único que me faltaba para cerrar el circulo. Al final las cosas vienen como vienen y no es lo mismo ser diploma que tener medalla. Ahora estoy trabajando en Mallorca fuerte para clasificarme para la copa del mundo que será en abril ".Sete Benavides finalizó cuarto en la prueba de C-1200 en la final olímpica de Londres. El positivo por dopaje del Shuklin permite al mallorquín acceder a la tercera posición y conseguir el bronce y el ruso Shtyi subcampeón. A sus 30 años ha podido saborear su mayor éxito deportivo a lo largo de su carrera deportiva nueve años después. El piragüismo balear ha tocado la cima con el bronce de Sete y Marcus Cooper que sigue demostrando su nivel competitivo. Ambos mantienen una buena relación y no dudaron en participar en la campaña promocional del Real Mallorca " toca remar " cuando el equipo toco fondo descendiendo a segunda división B. El detalle lo ha tenido muy presente la afición bermellona teniendo en cuenta el momento complicado que atravesó el club deportivamente. Sete ha recibido numerosas felicitaciones a pesar de los nueve años que han pasado desde que compitió en los juegos olímpicos de Londres. El palista ha expresado su alegría en las redes sociales y en la entrevista concedida a Onda Cero Mallorca. A partir de ahora afrontará el futuro con la tranquilidad de contar con el bronce olímpico aunque ello no signifique que vaya a variar su motivación y el nivel competitivo que le ha caracterizado a lo largo de su trayectoria deportiva. Sete y Marcus Cooper forman parte de la mejor generación de deportistas que ha dado la comunidad balear a lo largo de su historia con Rafa Nadal a la cabeza. Jorge Lorenzo, Joan Mir, Alba Torrens, Marco Asensio, Rudy Fernández, Sergi Llull, Brigitte Yagûe, Marga Crespí, Melani Costa o Elena Gómez son otros de los ejemplos