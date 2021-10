Rafa Pascual " cuando hablas con Rafa Nadal lo haces en el mismo idioma "

Rafa Pascual ha aprovechado su estancia en Mallorca para visitar a Rafa Nadal en su academia y dejar un recuerdo de su dilatada carrera deportiva. El exjugador ha entregado una camiseta y el premio al mejor jugador de 1998 en Japón. " Con Rafa Nadal se habla en el mismo idioma, hablábamos de las dificultades, de los cambios de generación, de como estaba él. Ha sido un honor. Estaba entrenando, yo siempre lo veo bien. Está deseando volver pero él se ve que tiene que recuperarse del pie. Le deseo toda la suerte del mundo. Queremos que nunca se acaben los grandes como Pau Gasol, Rafa Nadal pero a veces tienes que decidir retirarse. En mi caso la tomé en una terraza de mi residencia en Mallorca sin ninguna lesión. Tenía 42 años y algunos chavales no sabían ni en la posición que jugaba. Te das cuenta que ya no rindes como antes. La dificultad es que con 40 años entrenas 10 meses para rendir dos y con 20 años te preparas dos meses para competir diez".

Rafa Pascual mantiene un recuerdo muy vivo de Mallorca y de la figura de Damià Seguí y admite que cada vez que pisa la isla disfruta muchísimo. " Damià intentó que viniese a jugar en la isla. Fue un hombre que dedicó su vida entera al Voleibol. Lo disfruté mucho y ahora también visitando los lugares a los que acudía en los noventa. A no ser que el equipo nacional esté como estaba es difícil que se vea lo que vivimos. Hemos ido hacía atrás pero volverá esa visibilidad. Me ha gustado seguir luchando por el deporte del Volei y me presenté a la presidencia de la federación para dar un cambio. Hay mucha gente que piensa que las cosas se podrían hacer de otra manera. No es una obligación que puedas aportar pero cada uno tenemos nuestra manera de aportar. Hay deportistas que se dedican a escribir libros o a entrenar. Ahora las cosas están complicadas pero si me vuelven a pedir ayuda no sé decir que no ". Rafa Pascual sigue apoyando el Voleibol sin olvidarse de la categoría femenina. El exinternacional español está convencido que España tiene potencial para competir al máximo nivel con otros países si las cosas se hiciesen de otra manera. " En Voleibol femenino tenemos muchas niñas y sobra la materia prima pero cuando llegan a una edad no saben qué hacer. No hemos sido capaces ser protagonistas. Estoy deseando ver una selección en los juegos olímpicos. Hay que hacer mucho".