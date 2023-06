Rafa Nadal pasa por el quirófano

Rafa Nadal ha pasado por el quirófano en Barcelona con el objetivo de revisar la lesión del psoas izquierdo que le impide seguir compitiendo. La intervención tuvo lugar ayer y fue realizada por los doctores Ángel Ruiz Cotorro y el doctor Philippon. El tenista mallorquín anunció el pasado 18 de mayo que tiene la intención de retirarse en 2024 pero que a finales de año le gustaría estar disputando la copa Davis y jugar algunos torneos antes de dejar su carrera profesional.

Hoy cumple 37 años

El tenista cumple hoy 37 años y está aprovechando esta nueva experiencia en su vida sin competición para dedicar tiempo a su familia y amigos después de muchos años en la alta competición.

El ganador de 14 títulos en Roland Garros es el gran ausente de esta edición y son muchos los aficionados que aprovechan para posar junto a su estatua en el recinto deportivo de París. Rafa Nadal tiene previsto formar parte de un torneo de Golf único el próximo 24 de junio en el Pula Golf donde acudirán entre otros Pep Guardiola, Jorge Lorenzo, Aduriz y el chef Dani Gracía que brillarán en el "The Battle of Stars". Rafa Nadal no ha tenido la oportunidad de disputar ningún partido sobre la superficie de tierra en torneos muy especiales en su vida como Montecarlo, Barcelona, Madrid o Roma donde cuenta la mayoría de partidos con victorias y títulos.