Pilar Carbonell " tener la sede en Palma es para aprovecharlo "

Pilar Carbonell es la directora general de Emotion España desde el pasado mes de enero. La empresa tiene su sede en Palma de Mallorca con el objetivo de captar el interés de los ciudadanos de la isla de los diferentes eventos deportivos y musicales que tiene en marcha. Carbonell cuanta con una dilatada experiencia en promoción turística tras ejercer como directora general de la conselleria de turismo. El torneo ATP Mallorca Championships y el Mallorca Golf Open del Wolrld Tour." Es un nuevo reto para mi con esta empresa. Estoy muy ilusionada. Está vinculado a la promoción turística. En el torneo de tenis somos el único club en el mundo con hierba certificado por Wimbledon. Tenemos que disfrutar y aprovechar que tres los mejores diez jugadores jueguen el torneo, que la empresa tenga la sede en Palma es para aprovechar la promoción turística ". Pilar Carbonell explicó los motivos por los que Rafa Nadal no disputa el torneo. " Rafa cuando juega un Grand Slam normalmente viaja con tiempo y no le gusta jugar un torneo previo. Practica en nuestras instalaciones y algún día igual lo tendremos cuando no juegue Wimblendon".