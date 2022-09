Pep Sansó " la organización del fútbol ha cambiado "

Pep Sansó dirige la federación balear de fútbol con el objetivo de mejorar en el día a día con el apoyo de los clubes de las islas. " Antes los entrenadores no estaban titulados, ahora todos tienen entrenador titulado, físio, entrenador de porteros, cuerpos técnicos de seis o siete personas. Ha cambiado como la vida en general. Nuestro trabajo es facilitar las cosas a los clubes. Tenemos gente en la federación balear y la gran mayoría no cobra. Yo tengo un sueldo pero he visto como el presidente llegaba a las ocho de la tarde, esto hoy es impensable ".

Resultados

Sansó está convencido que los clubes isleños de categoría nacional sacarán buenos resultados deportivos. " El Mallorca es un equipo con una idea clara y seguramente conseguirá el objetivo. La UD Ibiza tiene una plantilla amplia y creo que logrará el objetivo. El Baleares no ha empezado bien pero sacará adelante la situación. En segunda federación es un placer tener representación en tres de las cuatro islas y espero que en un futuro esté Menorca ".