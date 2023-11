Patrick Messow: "Espero que Juanma siga en el Baleares muchos años"

La victoria del Atlético Baleares ante el Mérida ha servido para que el equipo abandone la última posición en el grupo segundo de la segunda federación y se sitúe a cuatro puntos de la salvación que marca el Alcoyano, próximo rival en el estadio Balear. Los tres puntos del pasado domingo ha animado a la dirección deportiva del club aunque son conscientes que queda mucho trabajo por delante. Patrick Messow tiene previsto reforzar la plantilla durante el próximo mercado de invierno. "Estamos muy contentos con el trabajo del míster con una racha de siete puntos de doce con tres porterías a cero. También ayuda que estamos recuperando jugadores. Ha que llegar bien al mercado de invierno y si encontramos algo que mejore la plantilla lo vamos a valorar. Tenemos el juvenil líder y ante el Mérida debutó David Ortega, capitán del juvenil. David tenía ofertas para jugar en división de honor y le dijimos que tenía opciones".

Continuidad de Juanma Barrero

Messow tiene clara su apuesta por Juanma Barrero sin continúa la próxima temporada en la dirección deportiva la próxima temporada. "La noticia es que el míster va a acabar la temporada con nosotros y ojalá pueda continuar muchos años. Es un entrenador muy comprometido y me gusta".

Inversores interesados

Patrick Messow deja el futuro del club y el suyo propio en el aire. El director deportivo de la entidad es consciente el desgaste que representa en lo personal como para el propietario y presidente, Ingo Volckmann, después de diez años sin conseguir dar el salto al fútbol profesional. "Seguro que después diez años tengo más experiencia pero es un tema personal y es un trabajo muy intenso y personal. Hay momentos que cansa y desanima, Detrás del director deportivo hay una persona. No hemos podido cumplir el objetivo. Hay momentos complicados para el jefe y debe decidir a final de temporada lo que quiere hacer. No tengo dudas que lo decida será bueno para el club. Hay contactos con inversores pero no es de ahora. Ahora lo más importante es salvar la categoría"