Pastrana: "La plantilla del Baleares tiene nivel para estar más arriba"

El Atlético Baleares no se rinde. Víctor Pastrana está convencido que el equipo saldrá de los puestos de descenso tras sumar siete derrotas consecutivas y que la reacción podría empezar el próximo domingo en el campo del Inter City. "Al final sabemos que la situación es jodida pero es una semana nueva y de nada nos vale estar tristes y ver como está la clasificación. Tenemos que pensar que es pronto y que tenemos que darle la vuelta. Estamos en una dinámica que las ocasiones no nos entran y sí al rival con la mínima. Nosotros somos los que estamos en el césped y más responsabilidad tenemos".

Nivel competitivo

El delantero extremeño no duda del nivel competitivo de la plantilla y por ese motivo decidió continuar en la isla una temporada más después de marcar los dos goles en Logroño que permitieron que el equipo evitase el descenso a la segunda federación. Pastrana está convencido que con una victoria cambiará la dinámica. "La plantilla desde el primer día me parece que es buena con nivel para la categoría. Han venido refuerzos buenos y no creo que ese sea el problema. Sabemos que cada rival es complicado y nos pueden ganar como ganar nosotros. Nos da igual el rival y lo que tenemos que hacer es cambiar la dinámica".

Confianza en el entrenador

Pastrana ha roto una lanza en favor de Juanma Pastrana que suma tres de las siete derrotas que acumula el equipo. El futbolista de 27 años destaca los conocimientos del entrenador y su calidad humana con cada uno de los jugadores que integran el vestuario blanquiazul. "El míster en el vestuario es alegre y muy cercano al jugador y todos estamos contentos con él". El Atlético Baleares jugará el próximo domingo en el campo del Inter City, posteriormente, recibirá al Melilla y rendirá visita al Real Madrid Castilla.