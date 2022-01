Oliván " vamos a conseguir el objetivo "

Brian Oliván da la cara en el peor momentos de la temporada tras sumar tres derrotas consecutivas en liga que han dejado al Mallorca a tres puntos del descenso. El lateral catalán ha querido salir al paso de las críticas recibidas y para aclarar los motivos que le llevaron a lanzar el penalti ante el Levante. " Dentro del vestuario estamos más unidos que nunca a pesar de la situación. No pasamos por el mejor momentos pero estamos fuera del descenso y en octavos de copa. En el tema del penalti llevaba minutos en el campo y como me sentía con mucha confianza decidí lanzarlo para ayudar al equipo. Me dolió por mis compañeros porque era un momento importante del partido. No estaban los tres principales lanzadores y después de hablar con Gala le dije que estaba con confianza y lo tiré. Asumo mi responsabilidad. Que nadie dude que cualquier jugador de este equipo cuando sale al campo da el cien por cien ". Oliván ha lanzado un mensaje muy claro a los aficionados para afrontar la recta final de la temporada. " Se han dicho cosas como que nos nos llevamos bien y cuando salió nos empezamos a descojonar porque es falso. Nos llevamos de puta madre. En el momento que estamos pasando remamos todos en una misma dirección. Lo tenemos claro desde dentro pero si desde fuera se va en una misma dirección nos ayudará. Desde dentro tenemos tanta confianza que vamos a conseguir el objetivo y lo vamos a conseguir ".

El Mallorca afrontará la eliminatoria de octavos de copa del Rey a partido único ante el Valencia con el objetivo de clasificarse para los cuartos.