Nadal " a nivel sentimental y numérico es algo muy importante "

Rafa Nadal sigue haciendo historia derrotando al noruego Ruud en la final de Roland Garros 6/3,6/3,6/0. El tenista mallorquín suma 14 títulos en la Philippe Chatrier y 22 de Gran Slam , el primero de ellos en París en 2005.

Nadal ha vuelto a demostrar su capacidad de sacrificio con 36 años recién cumplidos teniendo en cuenta que jugó infiltrado para superar el dolor en su pie izquierdo.

En Radioestadio noche de Onda Cero destacó el momento que vive con un nuevo título en sus vitrinas " Vamos a disfrutar un momento histórico. Ganar aquí en lo sentimental y numérico es muy importante y estoy muy feliz disfrutando al máximo el momento. Me siento muy afortunado porque era muy difícil pensar algo así ".

Nadal seguirá compitiendo aunque ahora iniciará un nuevo tratamiento para intentar recuperarse de la lesión en el pie " Soy feliz haciendo lo que hago, dije que es posible que fuese mi último Roland Garros y sigue siendo posible pero eso no quita que vaya a intentar hacer las cosas razonablemente posibles para seguir adelante. En este sentido mi ilusión sería seguir después veremos lo que sucede. Siempre he dado prioridad a mi vida y ese sentido el daño en el pie no viene de las dos últimas semanas. Los esfuerzos siempre valen la pena porque te llevas a casa la satisfacción de hacer todo lo que es posible" .

Nadal llega a la final tras superar a Djokovic en cuartos de final y a Zverev que tuvo que retirarse lesionado en el segundo set.