Nadal " en el guión no contaba con estar cojo "

El director de Radioestadio, Edu García, ha hablado con Rafa Nadal en su academia de Manacor. El director de RadioEstadio ha presentado el acto donde el tenista mallorquín ha dado luz al documental y los podcast sobre la Rafa Nadal Academy by Movistar que se estrenará el próximo 17 de septiembre.

En el acto han estado presentes autoridades y familiares del tenista mallorquín que en estos momentos está alejado de la competición debido a una lesión en su tobillo. Nadal tiene claro que su futuro pasa por la academia y ha recalcado que era un sueño que tenía en mente desde hace años. " Estoy con la ilusión de encarar un proceso que va a ser difícil pero que tengo que recorrer. En el guión estaba jugar los juegos olímpicos, Wimbledon o el US Open no estar cojo y con muletas hace unos días. Los guiones están para no seguirlos al pie de la letra y es básico aceptar las cosas. Desgraciadamente me han tocado cosas complicadas en mi carrera pero sigo teniendo la ilusión".

Rafa Nadal se ha mostrado emocionado hablando de lo han llevado a cabo en su academia durante los últimos cinco años. " Ha día de hoy ver lo que se está haciendo para mi es una gran satisfacción personal una alegría. Creo que los profesionales de la academia se están esforzando para que la gente que pasa por aquí se lleven un aprendizaje una experiencia para su futuro".

El periodista y director de RadioEstadio de Onda Cero, Edu García, ha destacado la calidad humana del tenista mallorquín. " los que llevamos mucho tiempo ejerciendo la profesión nos hemos encontrado con muchos deportistas. En el mundo del deporte, en otros también, se suele triunfar más fácil si se es buena persona. No es mal secreto. Ser buena persona ayuda a construir una carrera profesional. Mola mucho ser buena persona. Rafa Nadal es buena persona".

Nadal espera que el trabajo realizado para dar a conocer el trabajo de la academia tenga aceptación. En su discurso aprovechó para felicitar a todos los que han trabajado en el documental. "Espero que le guste a todo el mundo. Los protagonistas son los jugadores que luchan por cumplir sus sueños con el gran equipo humano y profesional que tenemos aquí que les ayuda para conseguirlo. Estamos muy satisfechos con el resultado final de los capítulos de la docuserie y del podcast. ".