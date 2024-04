Muriqi: "Quiero ganar la Copa con el Mallorca y cumplir mi contrato"

Vedat Muriqi está muy ilusionado con la final de Copa que jugará el Real Mallorca este sábado en el Estadio de la Cartuja (Sevilla). El delantero kosovar reconoció en 'Radioestadio Noche' de Onda Cero que está viviendo una semana muy especial.

"Hace meses que dije que quería ganar la Copa con el Mallorca y ojalá podamos darla a la afición. El míster nos dice toda la verdad, que si nos relajamos o pensamos en las entradas vamos a perder. Nos dice que igual no vamos a tener una oportunidad de volver a jugar una final. Nos ha dicho que las finales no se juegan, se ganan. He tenido muchos partidos importantes, pero esto es otra historia. Juego el partido cada día en mi cabeza, si marco el gol de la victoria da igual si no marco en dos años", reconoce entre risas.

Quiere cumplir su contrato

Muriqi sigue manteniendo que quiere cumplir su contrato firmado hasta 2027. El delantero, que cumplirá 30 años el próximo 24 de abril y está muy a gusto en la isla y en el club. "Estoy muy a gusto con mi familia, ellos están muy a gusto y quiero estar hasta que finalice mi contrato"