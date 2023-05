Morlanes: "Cada jornada vemos cosas que no entendemos"

Manu Morlanes ha reflexionado sobre la labor del VAR en los diferentes partidos. El centrocampista del Mallorca no entiende que Figueroa Vázquez no viese las imágenes para valorar si existió mano de Adu Ares antes de la mano de Galarreta que provocó el empate del Athletic Club de Bilbao en el minuto 94. " A mi me pareció mano pero no sé si es porque no soy objetivo. Una acción que cambia tanto el partido creo que ganas más viendo la imagen que esperando tres minutos. Dos o tres árbitros viendo tranquilamente una imagen es lo que no entiendo. Soy partidario del VAR pero cada jornada vemos cosas que no entendemos".

El club guarda silencio

El Real Mallorca sigue con su política de mantenerse al margen sobre las decisiones arbitrales. Ni el consejero delegado, Alfonso Díaz, ni el director deportivo, Pablo Ortells, han aparecido para quejarse de aspectos relacionados con los arbitrajes o en su momento con los horarios. El presidente ,Andy Kohlberg, como es habitual no estaba en el estadio y tampoco ha entrado en este tipo de cuestiones. El cuerpo técnico y los futbolistas han ejercido de portavoces asumiendo las sanciones. Toni Amor, segundo entrenador, vio la segunda cartulina roja y en esta ocasión Raíllo también será sancionado por la expulsión ante el Athletic Club de Bilbao. El capitán no podrá jugar en lo que resta de temporada por la lesión en el dedo del pie.