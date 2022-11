Miquel Ripoll: " Ha sido un honor ver marcar a Marco Asensio en un mundial "

Miquel Ripoll ha visto cumplir el sueño de ver marcar a Marco Asensio en un mundial. El presidente de la peña mallorquinista en Barcelona está en Qatar presenciando el mundial aprovechando que fue el afortunado en un sorteo. En el momento que el futbolista mallorquín marcó el segundo gol ante Costa Rica no dudó en lucir la bandera de España con el escudo del Real Mallorca. " Ha sido una locura porque ha sido un partido histórico y he podido representar a la familia mallorquinista. Ha sido un regalo que me ha caído del cielo porque me tocó un sorteo con vuelos y hotel incluido. Los estadios están en un radio de 75 kilómetros y no lo dudé. Vine solo pero en el complejo de apartamentos estamos todos los españoles juntos. Ha sido un honor ver marcar a Marco Asensio y que sea el primer gol de un mallorquín en un mundial"

Presidente de la peña mallorquinista en Barcelona

Miquel dejó Pollença para estudiar a Barcelona hace siete años y ahora trabaja para una empresa. La experiencia de ver a su equipo en tierras catalanas está resultando muy gratificante. " Fundamos la peña con amigos en 2017 y cuando nos tocó el año de 2b fue regalo seguirlo".

Qatar

La experiencia de vivir un mundial no cambia su opinión sobre el país." No es un país donde vendría de vacaciones pero para ver el mundial está bien conectado. Es un país extraño. Hay edificios muy altos que están vacíos. Pensaba que los precios serían más caros. Lo más caro es la fruta y la verdura. Las entradas son un poco caras pero hay que tener en cuenta que es un mundial. Vuelvo el 19 de diciembre y con permiso de la empresa me quedaré ".