Miguel Soler " nunca pensé que entrenaría en tercera "

Miguel Soler cumple el sueño de entrenar en la tercera balear. Durante toda su vida ha estado vinculado al fútbol base y tras ser destituido en la Penya Arrabal y entrenar al Porreres en la regional preferente ha tenido la oportunidad de seguir en el banquillo dirigiendo al Soller de la tercera balear. " En la Penya fuí me quería destituir porque había cosas detrás. El castigo después de siete años fue duro. Me equivoqué acudiendo al entreno para hablar con dos jugadores seis horas antes de cumplir el plazo de confinamiento por el Covid. La pasada temporada estuve en Porreres porque mi padre es de ahí y le hacía ilusión. Hicimos la mejor temporada de los últimos 30 años pero no ascendimos y la directiva decidió no renovarme. En Soller intentaré que el equipo se salve como siempre con trabajo e ilusión. Nosotros que intentar ser fuertes en casa defendiendo bien con gente comprometida ".