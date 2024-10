Miguel Contestí: "El Mallorca estará entre los diez primeros"

Miguel Contestí sigue pendiente del Real Mallorca desde su domicilio. El expresidente del Real Mallorca con 90 años tiene muy clara su visión sobre el fútbol actual y sin dudarlo pronostica una temporada tranquila para el conjunto que dirige Jagoba Arrasate. Entre los futbolistas de la actual plantilla destaca el papel del capitán Antonio Raíllo. "El Mallorca tiene un equipo que será difícil ganarle. Será una repetición del año pasado un poco mejor. A los jugadores les hacen jugar muchos partidos y luego con cinco cambios no es deporte ni es nada. El Mallorca ha acertado con Arrasate, un entrenador normal y corriente como otros, también está Vicente Moreno en el Osasuna. El jugador que hace más cosas es Raíllo, igual no es el mejor pero pone jerarquía, como Le Normand en la Real Sociedad y ahora en el Atlético de Madrid. El Mallorca estará entre los diez primeros, un éxito muy grande.

Sigue pendiente del Mallorca

Contestí no pierde detalle de la liga española aunque admite que el fútbol actual es muy diferente al de su época y le provoca tristeza en muchos aspectos. "No veo los partidos con la ilusión que los veía antes. El Madrid es el Madrid pero hace cosas que no me gustan. Ahora no sabes cuando es penalti. El fútbol lo han cambiado"