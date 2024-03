Miguel Ángel Moyá: "Le doy 45% de posibilidades al Mallorca para ganar la final de copa"

Miguel Ángel Moyá pronóstica una final de la copa del Rey muy igualada entre el Athletic Club de Bilbao y el Mallorca. El exguardameta de Binissalem tiene claro que el conjunto dirigido por Javier Aguirre tiene opciones de volver a levantar el título 21 años después. "Estoy muy pendiente de la final de la copa del Rey porque el equipo de mi tierra y mi corazón. El Athletic Club de Bilbao es un pelín favorito por el momento que atraviesa y tiene una plantilla y un once espectacular. En porcentajes daría un 55% al Athletic Club de Bilbao y un 45% al Mallorca. El Mallorca tiene una ventana bastante amplia para proclamarse campeón porque es un equipo muy sólido, muy difícil de batir y tiene muchísimas opciones".

Rajkovic, Greif y Leo Román

Moyá tiene claro que el club debería vender a Rajhovic o Greif para dar paso a Leo Román y rentabilizar las inversiones realizadas por ambos. "Es complicado pero si por Rajkovic puedes sacar 10, 15 o 18 millones de euros puedes sacar dinero porque sabes que por detrás tienes porteros con juventud y calidad. Hay que mirar el tema deportivo y el económico".

Deja la puerta abierta del Mallorca

Moyá vería con buenos ojos formar parte del organigrama del Real Mallorca si le llegase una propuesta. "Realmente nunca me lo he planteado porque no me lo han propuesto pero se hubiese podido empezar por ese camino durante mis últimos años de mi carrera profesional. Si Abdón Prats quiere ser presidente lo prefiero y si necesita una mano amiga ahí puedo estar yo, no quiero quitar protagonismo a nadie (risas)"