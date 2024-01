Messow: "El nuevo cargo en el Baleares requiere más responsabilidad"

Patrick Messow tiene más galones en el Atlético Baleares tras ser nombrado director general del club además de seguir con su función de director deportivo. El club ha apostado por esta nueva estructura hasta que finalice la temporada. "Al final somos un equipo con gente preparada para intentar sacar esto adelante. En enero es de mercado y la prioridad son los fichajes. Es una solución a corto plazo hasta final de temporada con el objetivo de conseguir la permanencia"

Mercado fichajes

Messow está ilusionado con el mercado de fichajes tras cerrar la contratación de Campabadal y acordar el regreso de Nuha. El director deportivo del club anuncia que llegarán más incorporaciones y también saldrán jugadores durante los próximos días. "Llevamos dos temporadas detrás de Edu Campabadal. Suma 200 partidos en segunda división y con 30 años está en una buena edad para seguir aportando experiencia. Nuha es un delantero que dejó un gran recuerdo en Son Malferit. Es un jugador libre que lleva muchos años jugando fuera de España y sabemos lo que nos puede aportar con velocidad jugando al espacio y molestando a la defensa, pero hasta que no esté cerrado no puedo decir nada. Habrá más llegadas y seguimos atentos al mercado, si hay llegadas también habrá salidas y ellos ya lo saben. Jorge Martínez sabe que lo mejor es buscar una salida y buscamos una cesión para Óscar Sánchez".

Confía en la permanencia

Patrick Messow tiene plena confianza en el técnico, Juanma Barrero, después de comprobar que los resultado están acompañando. "Estamos bastante mejor en los partidos y el equipo está entendiendo que hay que competir para conseguir puntos. El equipo cree y está creciendo. Nos queda mucho trabajo pero estamos mejor".