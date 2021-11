Melani " en principio me gustaría que fuese mi último año"

Melani Costa ve el final de su carrera. La nadadora mallorquina ha decidido fichar por el club natación Palma con la idea de retirarse en 2022. No obstante, deja la puerta abierta si los resultados y el estado físico le permitiese obtener buenos resultados. En estos momentos con 32 años compagina la natación con la carrera de fisioterapia. " He decidido venir a casa y me hacía ilusión volver al club en el que empecé. En principio me gustaría que fuese mi último año pero si puede seguir compitiendo a buen nivel a nivel nacional veremos". Melani cuenta con una gran carrera deportiva. En 2013 ganó una medalla en el campeonato del mundo y dos en el mundial de piscina corta en 2012. También cuenta con la medalla en los campeonatos de Europa en 2016 y cuatro en piscina corta en 2010 y 2011. Melani ha podido sumar la experiencia de participar en cuatro juegos olímpicos." Para mi lo más importante fue subir al podium en el Palau Sant Jordi en Barcelona. Cuando te retiras no empiezas de cero porque tengo mis ahorros pero de este deporte no se puede vivir toda la vida y ahora tengo que incorporarme al mundo laboral. Es un tema difícil pero poco a poco va mejorando, si eres olímpico tienes un plan de ayudas y desde hace unos años se consiguió que los deportistas tuviesen seguridad social, ahora ha mejorado." El Palma futsal ha incorporado al club natación Palma a su fundación y Melani se ha convertido en una de las abanderadas del club para transmitir los valores del club. Las lesión ha marcado los últimos años de Melani que ha tomado la decisión de regresar a casa para estar junto a su familia y amigos después de estar muchos años lejos de la isla con numerosos viajes para competir al máximo nivel.