Marcus Cooper " es de los mejores años de mi vida "

Marcus Cooper cierra uno de sus mejores años a nivel deportivo. Los dos oros en la copa del mundo, la plata en los juegos olímpicos y ahora el campeonato del mundo en K2 500 ha sido un cierre espectacular para el deportista que no ha dudado en descansar en Mallorca. " No estaba previsto llegar un ganar. Es de las mejores temporadas de mi vida. Vamos a pasar de 5 a tres años para los próximos juegos. No me queda otra que empezar a pensar porque el año que viene ya va a ser de clasificación. Esta será la nueva modalidad en París y me viene muy bien. Al ser 500 metros igual puedo luchar por el K2 y K4. . Quizás sea una pretemporada más larga. Ahora no tengo nada previsto y tampoco quiero pensar. Acabo muy bien el año y contento".

Cooper ha regresado de Dinamarca con diferentes escalas y respetando todos los protocolos establecidos. El palista no ha dudado en regresar a casa donde hace unas semanas recibió un bonito homenaje por el éxito conseguido en los juegos olímpico de Tokio con la plata para la delegación española. "En Mallorca tenemos un paraíso y ahora voy a descansar porque las vacaciones son necesarias. Voy a intentar pasar el mayor tiempo posible con amigos y familiares. Quiero ir a algún sitio nórdico para buscar lo contrario a lo que tenemos en Mallorca. Hemos viajado en grupo y es más cansino que cuando lo haces de forma individual. Hemos estado muy motivados en la competición. Todo ha pasado muy rápido y toca desconectar en PortoPetro y celebrarlo".

Cooper es un buen aficionado al fútbol y al Real Mallorca. Hace unos años compartió mantel con Brandon en un programa de Onda Cero y aprovecharon para recordar momentos de su infancia ya que ambos viven en la misma zona. El delantero forma parte de la plantilla del Málaga y en el club no olvidan el detalle que tuvo el palista participando en el video de una de las campañas de abonados "toca remar " cuando la entidad más necesitaba el apoyo de deportistas de élite. En las próximas semanas no se descarta que el Real Mallorca aproveche su estancia en la isla para invitarle a algunos de los partidos que el equipo disputará en su estadio y regalarle una camiseta con su nombre en contraprestación al apoyo que siempre ha ofrecido el deportista. haciendo acto de presencia en el estadio o a través de las redes sociales.