Marcial " vendrán 31 equipos a Cala Millor "

Cala Millor concentrará a 31 equipos y 2000 personas entre el 9 y 12 de octubre con motivo del East Mallorca Girls Cup. El torneo de fútbol femenino contará con niñas entre 12 y 14 años de los principales equipo europeos como FC. Barcelona, Atlético de Madrid, Valencia, PSG, Bayern entre otros. Virginia Torrecillas no podrá estar presente pero no ha dudado en enviar un mensaje para felicitar a los organizadores y animar a los aficionados a acudir a los partidos y visitar la zona. " Quería mandar un saludo a todas las personas que son partícipe en este torneo East Mallorca Girls Cup. Espero que se disfrute este torneo tan importante para nosotras y para que mi pueblo de Son Servera pueda ir a verlo. Desearos lo mejor y desgraciadamente no podré estar. Ojalá pudiese pero os voy a seguir. Un beso muy grande y mucha suerte".

El director del torneo Tóbal Tudurí cuenta con la experiencia de organizar torneos de este tipo durante 20 años y sin dudarlo destaca la importancia que tiene este evento para la promoción turística " Son 600 jugadores y más de mil padres, esto nos lleva a 2000 personas. Hay 5 equipos de Madrid y como sucede con Barcelona ya no hay billetes. Estamos encantados de disfrutar del nivel de los equipos. Es una forma de ver la evolución. El Barcelona por primera vez ha abierto la Masía y Lucía Corrales, jugadora mallorquina, está ahí. Hay muchas horas de trabajo y después de 20 años gracias al apoyo de mucha gente". Por su parte, José Marcial , consejero delegado del consorcio de turismo de Son Servera y Cala Millor valoró el evento en declaraciones a Onda Cero. " Es una demostración más que vale más un gramo de hacer que un kilo de decir. Esto ayuda a Cala Millor a tener ocupación y empezar a construir la temporada del año que viene. Necesitamos ser creativos y empezamos en 2018. Hay torneos en diferentes ciudades y para el próximo año en Alemania o México para hacer promoción y le enseñamos la hospitalidad en nuestra zona. El fútbol como eje el motivo es que vengan a visitarnos. Hacer torneos en esos países para que el campeón venga a jugar a Cala Millor a disputar el EAST MALLORCA GIRLS CUP . Esto lleva mucho trabajo pero hay que destacar la pasión de Tóbal y que nadie se pierda este apasionante capítulo de esta historia que va para largo"