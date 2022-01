Mánix Mandiola " el Baleares tiene buenos jugadores y un buen entrenador "

Mánix Mandiola sigue guardando buenos recuerdos de su paso por el Baleares donde se proclamó campeón de liga en segunda división B en dos ocasiones. El técnico vasco presenció el partido ante el Algeciras en el estadio Balear aprovechando que estaba en la isla. " Vine a pasar unos días para pasar unos días. Tengo un pasado balearico y donde la gente te ha tratado bien no puedes fallarle y le tengo estima. Tenía entradas de palco pero me senté en un lateral con mi ayudante. No tengo nada contra nadie, si ha habido un mal entendido ahí se quedó". Mandiola valoró la situación del Mallorca con Luis García en el banquillo. " La culpa la tiene él porque ha acostumbrado mal a la afición ascendiendo y estando fuera del descenso. Eso va en el cargo. El entrenador y el director deportivo tienen que hablar el mismo idioma. El Baleares creo que tiene un buen equipo y un buen entrenador. El club está mejorando con el paso de los años. No queda otra que seguir invirtiendo, si juegas con jugadores del Santany o del Collerense no puedes aspirar a estar arriba, no será fácil pero el Baleares estará arriba. Me siento bien tratado y desde que me fui es la tercera vez que he venido".