El Mallorca presenta a Arrasate y empezará la liga ante el Real Madrid

Jagoba Arrasate está muy ilusionado con el proyecto que le ha presentado el Real Mallorca. El técnico reconoce que le ha dado confianza firmar por tres temporadas. La plantilla está citada el próximo 8 de julio para pasar la pruebas médicas. "Los entrenador queremos proyecto, confianza y es algo muy difícil encontrar en el fútbol profesional. La apuesta es total y me da esa tranquilad lo de los tres años. Sabemos que el fútbol es inmediato pero firmar tres años nos da posibilidad de construir que nos ilusiona. Queremos dar nuestro matiz. Tenemos que ser un equipo reconocible, si habéis visto a Osasuna ya sabéis de lo que hablo. Entendía que después de tomar la decisión difícil de salir de Osasuna necesitaba un proyecto. Tengo mi idea de juego por su puesto. Vengo del norte y el fútbol que he mamado es de Atocha, San Mamés, Ipurua. Me gusta que el equipo sea vertical y valiente".

El Real Madrid para iniciar la liga

El Real Mallorca empezará la liga el fin de semana del 16 de agosto en Son Moix ante Real Madrid. Mbappé debutará en la isla con una gran expectación a nivel mundial. Los isleños jugarán la segunda jornada en Pamplona para medirse a Osasuna. El partido estará cargado de morbo por el regreso de Arrasate al Sadar. El Mallorca finalizará la liga en Vallecas ante el Rayo Vallecano mientras que disputará el último partido en Son Moix ante La Unión Deportiva Las Palmas