El Mallorca se desinfla en prolongación

El Mallorca consigue romper su mala racha lejos de la isla empatando 2-2 ante el Valencia en Mestalla con sabor amargo después de ir ganando 0-2. Los isleños estuvieron muy serios en defensa y con muy dinámico en ataque con Kang In Lee. Una acción del coreano a la media hora de juego dejó en bandeja el remate a Ángel con un pase hacia atrás para adelantar a los isleños. El Mallorca siguió insistiendo en una acción individual en el interior del área de Dani Rodríguez permitió al conjunto dirigido por Luis García retirarse al vestuario con 0-2.

El Valencia estuvo muy incómodo con la defensa del Mallorca que en todo momento se anticipó a los ataques de conjunto local mientras que Baba estuvo en su línea de cortar acciones ofensivas del rival. En la segunda mitad el partido siguió en la misma dinámica y salvo un remate al larguero del Valencia los isleños no pasaron apuros para aguantar el marcador. Los isleños jugaron con inferioridad numérica desde el minuto 55 por expulsión de Kang In Lee.Luis García como suele ser habitual aprovechó para mover el banquillo y dar frescura al equipo con la entrada de Costa, Lago Junior, Fer Niño y Battaglia. En la recta final del partido el Valencia reclamó un penalti a Jason que el colegiado Del Cerro Grande consideró que no existió. En periodo de prolongación Guedes acortó distancias para poner la emoción en los últimos cinco minutos de partido. En la última acción del partido Fer Niño en una contra tiene la oportunidad de sentenciar y la perdida de balón llega el gol del empate de Gayá. Los futbolistas del Mallorca abandonaron el terreno de juego muy afectados por la oportunidad desaprovechada para ganar el partido. Dani Rodríguez apuntó al colegiado en declaraciones a Movistar." La expulsión es muy rigurosa y todos los detallitos eran para ellos". Luis García lamentó la oportunidad de sumar los tres puntos después de ir 0-2. "somos un equipo joven pero a veces nos falta gestionar esas acciones. Los jugadores me han dicho que el árbitro en todas las jugadas dudosas el colegiado las ha pitado para el Valencia.

El Mallorca jugará el miércoles en casa ante el Sevilla a las siete de la tarde y el próximo domingo volverá a jugar a las dos de la tarde en Cádiz. Los doce puntos en la clasificación le permiten estar alejados de los puestos de descenso.