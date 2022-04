Maffeo " creo que vamos a estar peleando hasta la última jornada "

Pablo Maffeo sigue convencido que el Mallorca conseguir la permanencia en primera división. El lateral está fuerte mentalmente y admite que Javier Aguirre ha trabajado para evitar que al equipo le piten penaltis como el del pasado fin de semana en Getafe. " No nos puede volver a pasar, no somos ni el Madrid ni el Barcelona y nos lo van a pitar. Creo que hasta la última jornada vamos a estar peleando y creo que lo vamos a conseguir. Estamos en una situación que requiere esto. Prefiero sacar así y sacar resultados. Al final de temporada los equipos de abajo sacan puntos de donde sea. El Atlético de Madrid tiene un partido importante la próxima semana pero no les va a afectar porque están acostumbrados". El Mallorca tiene que recibir en casa a Atlético de Madrid, Alavés, Granada y Rayo Vallecano mientras que lejos de la isla jugarán ante Elche, Barcelona, Elche y Osasuna.