Luis García " quiero que mi equipo compita al cien por cien "

Luis García no se arruga ante el Real Madrid. El técnico llega al Santiago Bernabéu con el objetivo de competir sin prestar mucha atención al nivel individual de su rival. El Mallorca llega con 8 puntos a la sexta jornada de liga sin ningún tipo de urgencias y aunque el once presente cambios la ilusión de los isleños es dar la cara y ofrecer una buena imagen. " Los jugadores del Real Madrid son tan buenos que tienes que ser nosotros. Quiero que el equipo compita al cien por cien. Tenemos que dar el máximo. El Mallorca el año que descendió le ganó con gol de Lago. A mi me han metido seis y ocho en copa. También les he ganado. En estos partidos me importa más el Mallorca. Ya me conocéis y haría rotaciones en el siguiente partido. Vamos a cambiar seguro entre cuatro y seis jugadores. A inicio de temporada creo que es bueno para que todos se sientan útiles. Como el año pasado. En defensa habrá menos cambios. Tenemos a cuatro más Gayá y Marc Carmona del filial".

Luis García podría dar descanso a Salva Sevilla, Jaume CostaAmath, Dani Rodríguez, Amath, Fer Niño y posiblemente a Kubo. Las principales novedades apuntan a Battaglia, Kangin Lee, Lago Junior y Hoppe. No se descarta que pueda debutar el canterano Gayá. Los isleños juegan un partido clave el próximo domingo ante Osasuna que de ganarlo seguirían en una situación privilegiada independientemente del resultado ante el Real Madrid.

El Mallorca continúa muy mermado en defensa con las bajas de a Raíllo, Sedlar, Russo en el eje de la zaga y ahora sin Maffeo en el lateral derecho. Sastre, Valjent y Oliván todo hace indicar que serán titulares mientras que la duda es si prescindirá de Jaume Costa y hará debutar de inicio a Gayá o Marc Carmona.

El técnico madrileño se toma el partido con ilusión sin meter ningún tipo de presión a sus futbolistas tras sumar ocho puntos en cinco jornadas con un balance de dos victorias, dos empates y una derrota con tres goles encajados.

El conjunto bermellón recibirá el próximo domingo a Osasuna de Pamplona en el Visit Mallorca a las dos de la tarde y de esta forma habrá jugado dos semanas consecutivas a las dos de la tarde en su estadio. Los futbolistas que mañana no serán titulares en el Santiago Bernabéu todo hace indicar que volverán al once ante Osasuna. No se descarta que Raíllo pueda reaparecer