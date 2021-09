Luis García " lo lógico es que te ganen Atlhletic, Villarreal y Real Madrid "

Luis García tiene claro que lo normal es que el Mallorca no sume en las próxima tres jornadas ante Athletic Club de Bilbao, Villarreal y Real Madrid. No osbtante, el técnico madrileño tiene la ilusión de ganar a cualquier rival empezando por el partido que su equipo disputará en San Mamés ante el conjunto dirigido por Marcelino. " Tenemos que tener las cosas claras. El aficionado del Mallorca y se lo digo a la cara, tiene que pensar es que el Mallorca pierda y si piensa lo contrario está equivocado. Lo lógico es que vayas al doble finalista de copa y te gane, que recibas al finalista de Europa League y te gane y vayas al Bernabéu y te ganen. A partir de ahí quiero un Mallorca sin miedo y con personalidad, pero lo lógico es que te ganen ".

Luis García ha destacado el potencial físico del Athletic Club de Bilbao y la figura de Marcelino dirigiendo al equipo. " Es un equipo muy intenso y muy fuerte físicamente. Es una barbaridad. presionan súper fuerte. Iñaki Williams es una bala y podría dedicarse a los cien metros. Vamos a un campo doble finalista de copa y eso es porque es un gran equipo. Conozco bien a Marcelino y sus equipos suelen ser de bloque bajo y al contrataque y con el Athletic presiona súper alto. Eso es porque ha visto que tienen un físico espectacular. Nos va a obligar a estar muy concentrados cuando tengamos el balón. Es un partido de alta exigencia. Hay que ser realistas pero el Mallorca tiene que salir siempre a ganar".

El técnico del Mallorca no podrá contar con Antonio Raíllo y Russo por lesión y únicamente cuenta con Valjent y Sedlar para formar parte del eje de la zaga. Luis García ya tiene previstas algunas variantes si alguno de los dos futbolistas sufriesen algún tipo de contratiempo. Maffeo y Baba son algunas de las opciones si fuese necesario durante las próximas semanas. Por otra parte, los internacionales Valjent, Fer Niño, Lago Junior, Kubo y Baba han llegado en perfectas condiciones para poder jugar. La principal novedad en la lista será Antonio Sánchez aunque la intención de Luis García es darle un par de semanas más de trabajo antes de darle minutos para que recupere la confianza después de la lesión. Por último, Luis García destaca el inicio de temporada de Reina pero no descarta que pueda entrar en el once Dominik Greif.