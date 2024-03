Lafuente: "El Mallorca debería asumir un liderazgo y no dejar la organización del viaje a Sevilla a las peñas"

José María Lafuente considera que el Real Mallorca debería asumir la organización del viaje de sus abonados a la final de la copa del Rey. Por el momento, los seguidores por su cuenta están buscando soluciones para viajar a Sevilla mientras que el Moviment Mallorquinista con su presidente al frente, Sebastià Oliver, ha puesto a la venta dos chárters a 315 euros y dos barcos. El exdiretivo apela a la implicación de los responsables del club para intentar reducir los precios y facilitar las cosas a los seguidores. "No me atrevo a decir lo que tiene que hacer el Mallorca con su dinero, lo que sí creo es que el Mallorca debería asumir un liderazgo en todo esto y no dejar que fuesen las peñas. Creo que es una política de club buscar alguna manera de facilitar que la afición pueda desplazarse a Sevilla con una cierta comodidad".

Final de Mestalla y Elche

El Real Mallorca contó con la figura de Bartolomé Beltrán para animar, liderar y organizar el desplazamiento de sus seguidores a la final en 1998 disputada en Valencia en el estadio de Mestalla. Beltrán tuvo el detalle de viajar a primera hora de la mañana después del partido hasta la isla para agradecer a cada aficionado que viajó en barco su apoyo cuando llegaron al puerto de Palma procedentes de Valencia. Posteriormente, regresó a Valencia para llegar al aeropuerto de Palma. En 2003 los responsables del Real Mallorca cerraron un acuerdo con Air Europa cuando el equipo estaba disputando las semifinales ante el Deportivo de la Coruña para contar con el máximo número de vuelos chárters. El equipo en la final disputada en el Martínez Valero de Elche contó con 15.000 aficionados que contaron con un pack gratuito ofrecido por el Mallorca.