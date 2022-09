Lafuente " Creo que el Mallorca también está en venta "

José María Lafuente está convencido que el Mallorca está en venta después de conocer que Sarver ha puesto a la venta los Suns de la NBA. El abogado y exdirectivo del Mallorca no ha desvelado en Onda Cero que hace un mes recibió una llamada de una persona interesada en la situación del club. " La presión mediática ha sido insufrible para Sarver. Me preocupa el Mallorca y creo que el club también está en venta porque respondía a un plan global de televisión y medios con la liga española y eso se ha venido abajo. El club tiene que vender estabilidad pero comprenderán que yo sea escéptico, si el que puso el dinero tiene un problema que le lleva a vender los clubes de baloncesto en Estados Unidos ya me explicarán que sentido tiene mantener un club de media tabla en la liga española.

Precio de venta

Lafuente ha desvelado que recibió una llamada de una persona interesada en la situación del club. " Calculo que el precio de venta va entre 110 y 200 millones de euros. El club tendría que dar un beneficio del 10 % sobre lo invertido con un Mochi en la dirección deportiva que acierte comprando jugadores jóvenes para venderlos. Hace un mes recibí una llamada en este sentido y además americano, le dije que no tenía constancia que estuviese en venta y esta mañana le enviado un whatsapp enviándole la información "