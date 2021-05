José Contreras " el ascenso va dedicado a Rubén Nova "

El Andratx hace historia consiguiendo el ascenso a la Pro 2. José Contreras llegó al club estando en preferente y no podía imaginar lo vivido el pasado fin de semana. Ha destacado el trabajo de sus futbolistas y no ha dudado en dedicar el ascenso a Rubén Nova. En estos momentos prefiere disfrutar el momento aunque es conscientes que tendrán que cambiar algunas cosas como entrenar más teniendo en cuenta que hasta ahora se veían tres veces por semana. Algunos futbolistas no seguirán y la idea pasa por reforzar la plantilla con jugadores jóvenes que la categoría les pueda servir de trampolín.