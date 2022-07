Jordi Roger: "Afronto este reto con la máxima ilusión"

El técnico catalán, Jordi Roger, ha sido presentado este lunes como nuevo técnico del primer equipo. Era la primera apuesta del presidente, y una vez se ha cerrado el cuerpo técnico, Roger ha sido presentado oficialmente. Un acto en el que ha comparecido junto al director deportivo, Patrick Messow, el cual ha puesto en valor que Roger ha crecido como entrenador en base a la experiencia del último año y ha destacado que no hay ningún entrenador que conozca mejor la plantilla.

Por su parte, Jordi Roger, ha admitido que afronta con una gran ilusión este reto y ha hecho referencia a su primera etapa en el equipo: "Hace dos temporadas fue un año atípico con la pandemia, no fue como queríamos. Fue raro por las circunstancias del Covid. No era mi intención entrenar, creo que se estaba trabajando bien en los despachos, pero nada más acabar San Fernando el presidente tuvo esa idea, pasaban lo días y seguía opinando así, no veía claro traer un entrenador de fuera, no me preguntó... me lo dijo. Ilusionado y agradecido por la confianza de la propiedad y de Patrick y con ganas de devolverlo con trabajo y resultados, que es lo más importante en el fútbol", ha asegurado.

Roger seguirá ejerciendo de secretario técnico esta temporada. Sobre la confección de la plantilla, ha avanzado que esta semana se anunciarán nuevos fichajes: "Tenemos una plantilla con mucha calidad, acompañada de jugadores que vienen con ganas de que tire para adelante, quiero un equipo que tenga mucha ilusión, que haga las cosas bien y demuestra la calidad que tiene en el campo, compitiendo cada semana. Tenemos 17 jugadores, nos quedan 4 cosas para perfilar la plantilla, esta semana puede haber noticias y el mercado nos dirá qué nos falta. Siempre hay movimientos los últimos 10 días. Estamos contentos con lo que tenemos. Desde el lunes al campo y compaginando un poco con el despacho, es un año duro pero emocionante. Creo que el año pasado estaban descompensados los grupos y este año están más equilibrados, será una Primera RFEF durísima, como vimos el año pasado".