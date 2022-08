Joan Aguiló " con la oferta que nos hacen no avanzamos "

Joan Aguiló sigue cuestionando la oferta del ayuntamiento de Palma en relación a los terrenos del Luis Sitjar. El consistorio tiene la intención de adquirir los 666 títulos ofreciendo 16.935 euros por cada una de las acciones. El presidente de la asociación de copropietarios ha hablado en Onda Cero a título personal pero recomienda a sus socios que esperen al informe de los abogados antes de vender sus acciones. " Siempre digo que cada copropietario puede hacer lo que quiera pero con esta oferta bajo mi punto de vista con esta oferta no se avanza nada. Hasta que tenga el informe jurídico no puedo decir si la oferta es mejor o peor que la anterior. Algunos abogados que son socios me han dicho que esto es una tomadura de pelo ".

Aguiló tiene formada una opinión en torno a la actual plantilla del Mallorca y considera que el club debería realizar tres o cuatro refuerzos para afrontar la temporada con garantías. " A veces es mejor tropezar para reaccionar. El equipo no me gustó en Bilbao. Arriba no hay pólvora y falta centro del campo. No se puede jugar con dos suplentes de la pasada temporada. El portero es un gran acierto, como mínimo faltan cuatro jugadores con experiencia en primera división".