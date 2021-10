Jaume Mut " tengo la ilusión de ser el entrenador del centenario "

Jaume Mut quiere ser el entrenador del centenario del Manacor. El tecnico mallorquín sigue ilusionado como el primer día después de llevar 33 años sentado en los banquillos dirigiendo entre otros al Santany, Campos, Ferriolense, Manacor, Baleares. Actualmente, su equipo lidera la clasificación de la tercera división balear y su objetivo personal es renovar para dirigir al equipo la próxima temporada. " Tengo una ilusión muy grande que es entrenar al Manacor la próxima temporada en el año de su centenario después de dirigir al equipo en su setenta y cinco aniversario. La base es la ilusión, si no te rodeas de jugadores y gente que tenga ilusión posible es complicado. No hay que engañarse y si no cuentas con buenos jugadores un entrenador no hace milagros".

El Manacor lidera la clasificación de la tercera balear después de derrotar dos a cero al Felantix el pasado fin de semana. El técnico del conjunto rojiblanco apuesta por el Mallorca B como principal candidato para lograr el título. " Creo que será una liga muy igualada y mi opinión es que el Mallorca B será muy superior al resto aunque siempre le cuesto un poco al principio. Es muy superior al resto y luego hay un grupo de seis o siete equipos para estar entre los cuatro primeros. Espero que el Manacor sea uno de esos equipos pero será una tercera muy igualada. Me gustaría que todos los equipos que tienen opciones asciendan como el Baleares porque es bueno para el fútbol balear. Pienso que más que hablar de que la tercera ha bajado su nivel el fútbol Balear ha crecido con el Mallorca en primera y el Ibiza en segunda. El futbol balear está de moda. hace años era impensable que un equipo recién ascendido como el Andratx pudiese jugar con un equipo catalán en su campo y ganase. Lo que es una locura es que en tercera un equipo pueda quedar séptimo y pueda bajar. Los clubes lo han aceptado pero este formato es una locura. Hasta hoy estamos contentos del trabajo realizado porque en la primera plantilla tenemos catorce jugadores que han salido de las categorías inferiores ". Los responsables del club del Manacor tienen previsto cerrar en breve la continuidad de Jaume Mut después de conocer sus intenciones. El vicepresidente de, Tomeu Nadal, actual guardameta del Oviedo es uno de los que apostará sin dudarlo por la renovación de Jaume Mut.