Jaume Costa " La pasada temporada el objetivo lo consiguió el vestuario "

Jaume Costa rompe una lanza en favor de sus compañeros de vestuario y en los que formaron parte del mismo la pasada temporada. El lateral tiene claro que la unión y la calidad humana es clave para conseguir los objetivos." Hay que ser objetivos y saber cual es nuestro fin que es seguir en primera división. Teníamos claro que el Athletic con su afición y entrenador nuevo iban a salir a por todas. El año pasado jugamos un buen partido y perdimos. La temporada pasada fuimos el tercer equipo más goleado y por ahora llevamos un gol y de penalti en seis partidos. Tenía un preparador físico que me decía que las cosas no pasan por casualidad. Cuando empatas en Bilbao es porque te lo mereces. Los porteros están para parar acciones que no podemos defender. Tenemos ilusión por ganar al Betis y volver a ver a la afición. Queremos jugar bien y ganar. Yo confío en los jugadores que están porque lo han demostrado. Prefiero fichajes de calidad que aporten pero lo más importante es que sea buena persona. El año pasado el objetivo lo consiguió el vestuario ". Aguirre está apostando por Costa y por el momento seguirá ocupando un lugar en el once inicial del conjunto bermellón.