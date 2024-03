Iván Cabot: "Sansó debería dimitir y convocar elecciones"

El fútbol balear empieza a movilizarse en contra de la gestión de Pep Sansó al frente de la federación balear de fútbol. El pasado lunes el Ferriolense, Madre Alberta, Santa Mónica y San Cayetano firmaron un burofax que enviaron a la federación balear de fútbol solicitando de forma urgente la convocatoria de elecciones. El secretario del Santa Mónica, Iván Cabot, en declaraciones a Onda Cero considera que Pep Sansó debería presentar su dimisión. "La federación se ha alejado muchísimo de los clubes y se lo he trasladado a sus responsables. Llega un momento que te cansas porque la federación es de los clubes pero creo que es algo que no lo tienen muy claro. Hay club que piensan como nosotros pero quieren mantenerse al margen porque se pueden sentir presionados. Alguien tenía que hacerlo y bastaba con un club y a medida que lo hemos comentado se han unido otros clubes que están en la misma situación o lo ven como nosotros. Considero que Pep Sansó no debería estar de presidente, tenía doce meses para estar como interino. Debería ser trasparente y la línea de trabajo que lleva la federación no nos gusta".

Fausto Oviedo

Los cuatro clubes que han enviado el burofax han estado reunidos con el precandidato Fausto Oviedo para intentar cambiar el modelo de la federación balear de fútbol. Los actuales responsables de la federación liderados por Pep Sansó siguen optando por mantener silencio y no entrar a valorar las declaraciones de Fausto Oviedo o la de los clubes que han enviado el Burofax El precandidato a la presidencia de la federación balear de fútbol estuvo ayer en un acto comercial junto a Eusebio Sacristán y Miguel Ángel Nadal.