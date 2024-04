Helena Pueyo, jugadora de Mallorca: "Siempre ha sido un sueño estar en el Draft"

Helena Pueyo se ha convertido en la duodécima española elegida en el Draft de la WNBA. La jugadora mallorquina cumple su quinta temporada en la Universidad de Arizona y ha sido seleccionada con el pick número 22. La escolta de 23 años se ha mostrado muy ilusionado en declaraciones a Onda Cero Mallorca. "He tenido muchas sensaciones positivas porque ha sido un momento muy emotivo. Ha sido siempre un sueño entrar en el Draft aunque sé que no significa nada. Al final sea lo que sea será una experiencia única entrenar con jugadoras que llevan muchos años en esta competición me va a permitir aprender muchas cosas. Al Final esta experiencia no me la va a quitar nadie y hago una valoración muy positiva de estos cinco años porque me han abierto puertas para poder competir a nivel tan alto. Estoy muy contenta y con muchas ganas".

Juegos Olímpicos

Helena Pueyo presenta unos números espectaculares con 9,7 puntos de promedio, 3,7 rebotes y 3,6 asistencias en su último curso. Pueyo sigue los pasos de jugadoras como Amaya Valdemoro, Alba Torrens o Marta Fernández. La temporada empezará el 14 de mayo. La escolta de 23 años tiene en mente estar con la selección española en los juegos olímpicos después de brillar en categorías inferiores.