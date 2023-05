José María García: "Me pasé medio partido acordándome de Miguel"

José María García siguió con mucha pasión la final de la Champions entre el Palma Futsal y el Sporting de Portugal. El periodista destacó el mérito del conjunto mallorquín con un claro reconocimiento a la apuesta que hizo Miguel Jaume hace 25 años." Entiendo el sufrimiento de Antonio Vadillo porque lo he vivido. Me llevé una alegría y felicito a Palma y a sus dirigentes. Me pasé medio partido acordándome de Miguel Jaume. Es atípico que el primer título del Palma sea la copa de Europa, eso eleva el valor de lo que ha conseguido".

Abandona el fútbol sala

García se mostró crítico con la LIGA por la falta de apoyo al fútbol sala. El periodista admite que está molesto con el trato que recibe el fútbol sala. "En los últimos años el fútbol sala está perdiendo por la torpeza de la Liga. No puede llevar tantos años tirado. Estoy bastante disgustado. Lo mejor que puedo hacer es marcharme".

Vadillo

Antonio Vadillo agradeció a García las muestras de apoyo y el cariño a la figura de Miguel Jaume. El técnico del conjunto mallorquín es consciente la relación que mantenían ambos y el cariño que le tiene al club. "Agradezco sus palabras porque me costa el cariño con el presidente. Había una gran amistad. Para mi ha sido un referente y le agradezco todo el apoyo al fútbol sala.